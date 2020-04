Da Castle Rock 2 a The Act, le novità in streaming su Starzplay ad aprile 2020

Arriva il nuovo catalogo streaming di Starzplay per aprile 2020: tante novità seriali, dalla seconda stagione di Castle Rock al chiacchierato The Act.

Starzplay ha presentato il nuovo catalogo in streaming per aprile 2020: in arrivo tantissime serie tv, dalla seconda stagione di Castle Rock - tratto da Stephen King - al premiato The Act fino a Years & Years e The Capture.

Serie TV

Castle Rock: Lizzy Caplan in una scena della seconda stagione

Nella seconda stagione di Castle Rock, Misery arriva nell'omonima città, con Lizzy Caplan che interpreta una versione giovane dell'infermiera venuta dall'inferno di Stephen King protagonista del suo romanzo Misery. Nella seconda stagione di questa serie horror psicologico, una faida tra clan in guerra raggiunge l'apice quando la psicopatica in erba Annie Wilkes viene assalita a Castle Rock. Ambientata nel multiverso di Stephen King, la serie Castle Rock mette insieme la scala mitologica e la narrazione intima dei personaggi delle opera più amate di King, tessendo una saga epica di oscurità e luce, che si dispiega in pochi chilometri quadrati dei boschi del Maine. La città inventata del Maine, Castle Rock, è stata un'importante presenza nella carriera letteraria di King: Cujo, La Metà Oscura, IT e Cose Preziose, come la novella The Body e numerosi racconti come Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank o sono ambientati a Castle Rock o contengono riferimenti ad essa.

Years and Years: una scena della serie

In arrivo su Starzplay anche The Capture, che getta uno sguardo su un mondo preoccupante di fake news e delle straordinarie capacità dei servizi di intelligence. In quest'epoca di post-verità, possiamo veramente credere a quello che vediamo? Quando la condanna per omicidio del soldato Shaun Emery (Callum Turner) viene annullata a causa di prove video lacunose, quest'ultimo torna ad una vita da uomo libero con la giovane figlia. Ma quando viene alla luce un video incriminante di una notte fuori a Londra girato da una TV a circuito chiuso, la sua vita subisce una svolta shoccante e lui deve nuovamente lottare per la propria libertà. L'ispettore Rachel Carey (Holliday Grainger) viene ingaggiata per indagare sul caso di Shaun ma si rende rapidamente conto del fatto che la verità può essere una questione di prospettiva: si deve fidare di Shaun Emery?

Castle Rock 2, Lizzy Caplan: "Sono una fifona ma in Castle Rock vi farò tremare di paura"

Disponibile su Starzplay anche l'acclamata Years and Years: al centro della narrazione ci sono i Lyons, un'affacendata famiglia di Manchester. Daniel sta per sposarsi con Ralph. Stephen e Celeste si preoccupano per i loro figli. Rosie sta dando la caccia a un nuovo ragazzo. Edith è via da casa da anni. Su tutti presiede Gran, la maestosa Muriel. Ma quando le loro vite convergono in una notte cruciale del 2019, la storia accelera nel futuro, seguendo le vite e gli amori dei Lyons nei successivi 15 anni. E che mondo li aspetta!

Four Weddings and a Funeral: Nathalie Emmanuel e Rebecca Rittenhouse nella serie

In Four Weddings and a Funeral, invece, quattro amici statunitensi si riuniscono per un meraviglioso matrimonio a Londra, ma all'altare li attende qualcosa di inaspettato, che sconvolgerà le loro vite. Dovranno affrontare un anno difficile, tra nuovi amori e cuori spezzati. Un anno fatto di relazioni che nascono e finiscono, di scandali politici che vengono a galla, di ironia sulla vita sociale londinese. La passione si accende e si spegne, e ci sono ovviamente 4 matrimoni... e un funerale.

Una scena di The Act

The Act vede protagonisti la vincitrice dell'Oscar Patricia Arquette, Joey King, Chloë Sevigny e AnnaSophia Robb ed è basato sull'articolo pubblicato su BuzzFeed nel 2016 Dee Dee Wanted Her Daughter To Be Sick, Gypsy Wanted Her Mom Murdered di Michelle Dean. La miniserie segue Gypsy Blanchard (King), una ragazza che cerca di sfuggire al rapporto tossico che ha con la madre iperprotettiva Dee Dee (Arquette). La sua ricerca di indipendenza apre un vaso di Pandora di segreti, cosa che alla fine condurrà all'omicidio.

Starzplay presenta anche la serie thriller Sanctuary: pur vivendo separate, le gemelle identiche svedesi Siri e Helena hanno sempre avuto una relazione complessa. Invitata a visitare Siri in un'esclusiva clinica residenziale nelle Alpi, dapprima Helen è riluttante, ma poi accetta pensando che sarà una bella vacanza. Nonostante la clinica sia un luogo tranquillo, Helena si rifiuta di aiutare Siri ad occuparsi di alcuni affari e a sostituire la sorella per alcuni giorni; ma quando si sveglia scopre che Siri è scomparsa. Presto si rende conto che Siri non tornerà e che la clinica non è per niente un luogo di guarigione, ma una struttura per lo studio di psicopatici. Helena è ora intrappolata in un incubo a occhi aperti in cui nessuno è chi sembra e tutti credono che lei sia Siri. Circondata dalle persone più predatorie e manipolatrici che si possano immaginare, la fuga passa in secondo piano: il primo problema di Helena è la semplice sopravvivenza.

The Act, Patricia Arquette: "Ho cercato di capire Dee Dee Blanchard"

Film

Ma Starzplay non presenta solo serie TV, ci sono anche alcuni film molto apprezzati per tutti i generi, dal drammatico in costume, all'azione d'autore fino all'horror sparatutto: Anna Karenina di Joe Wright con Keira Knightley e Jude Law, datato 2012. Mettendo in discussione il proprio matrimonio e la propria felicità, Anna innesca un cambiamento che coinvolgerà chiunque le si trovi accanto. Arriva anche Miami Vice: nel film di Michael Mann, Jamie Foxx e Colin Farrell operano in incognito nei panni di due detective, Ricardo Tubbs e Sonny Crockett, che sono risucchiati in questo mondo letale dei trafficanti di droga. Tra i nuovi titoli a disposizione anche Underworld: La ribellione dei Lycans: questo film racconta delle origini della secolare faida tra gli aristocratici vampiri, detti Death Dealers, e i loro schiavi, i Licantropi. Un giovane licantropo e la sua amante segreta fanno sì che i lupi mannari si ribellino al violento re vampiro che li ha schiavizzati.