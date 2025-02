Starship Troopers: Sony al lavoro sul remake del cult anni '90

L'originale Starship Troopers è stata una delle più grandi IP di Sony negli ultimi anni, anche se solo dopo l'uscita nelle sale cinematografiche, in cui il film ha incassato 121 milioni di dollari al botteghino.

Negli anni successivi, tuttavia, il film è stato seguito da una serie di sequel, da una serie animata e da altri media, tra cui i videogiochi. E ora, potrebbe essere nuovamente reinventata per il grande schermo.

Secondo quanto riportato da ScreenGeek, Sony avrebbe intenzione di produrre un remake del film del 1997, a sua volta basato sull'omonimo romanzo del 1959 di Robert A. Heinlein.

La fortuna di Starship Troopers nel tempo

Starship Troopers - Fanteria dello spazio: una sequenza

Poiché il franchise è diventato così popolare per il pubblico di oggi, non sorprende che Sony sia interessata a produrre un nuovo remake basato sul film originale e sul romanzo di Heinlein. In effetti, c'è molto potenziale nella realizzazione di un remake di questo tipo, soprattutto se si considerano le differenze tra il libro del 1959 e il film del 1997.

Naturalmente, c'è il problema di produrre un remake di un film così popolare. Sarà difficile seguire la visione unica del regista Paul Verhoeven, che ha contribuito a produrre altri classici della fantascienza come Robocop e Atto di forza. Sony avrà il suo bel da fare quando sceglierà un nuovo team creativo per realizzare il nuovo progetto di Starship Troopers.

Per chi non lo sapesse, la storia di Starship Troopers - Fanteria dello spazio del 1997 ruota attorno a un esercito futuristico che lavora per proteggere la Federazione dei Cittadini Uniti. In particolare, i militari sono entrati in una guerra interstellare con gli Aracnidi, una specie aliena portata in vita con incredibili effetti pratici e CGI. La storia originale nel suo complesso fungeva da critica sociale che, nel 1997, si è trasformata in una satira del fascismo. Sarà interessante vedere questo tipo di storia adattata nel contesto sociale del 2025.