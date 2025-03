Starship Troopers: in arrivo il remake diretto da Neill Blomkamp

Sony Pictures ha ufficialmente confermato la produzione di un remake di Starship Troopers, affidando la regia a Neill Blomkamp, noto per film come District 9 e Elysium. Il cineasta sudafricano non solo dirigerà il progetto, ma contribuirà anche alla sceneggiatura.

Questa nuova versione si baserà sul romanzo originale di Robert A. Heinlein, pubblicato nel 1959, e non sarà un rifacimento diretto del film cult di Paul Verhoeven del 1997. All'epoca della sua uscita, il film di Verhoeven non ottenne un grande successo commerciale, con un budget di circa 100 milioni di dollari e un incasso globale di 121,2 milioni. Tuttavia, nel corso degli anni, è diventato un classico di culto della fantascienza.

Cosa aspettarsi dal nuovo Starship Troopers

Al momento, i dettagli della trama non sono stati svelati, ma è probabile che il film riprenda il conflitto tra l'umanità e la razza aliena degli Aracnidi, elemento centrale sia nel romanzo che nella precedente trasposizione cinematografica.

Starship Troopers - Fanteria dello spazio: una scena del film

Blomkamp produrrà il film insieme a Terri Tatchell, sua collaboratrice di lunga data e co-sceneggiatrice di District 9. Il regista ha già lavorato con Sony su diversi progetti, tra cui Chappie, Elysium e più recentemente Gran Turismo, film basato sull'omonimo videogioco PlayStation, che ha incassato oltre 122 milioni di dollari nonostante l'uscita in un periodo complesso per l'industria cinematografica.

Il successo di District 9 ha portato Blomkamp a ottenere quattro nomination agli Oscar, inclusa quella per la migliore sceneggiatura non originale. La sfida principale di questo nuovo Starship Troopers sarà quella di offrire una visione unica, distinguendosi dall'interpretazione satirica di Verhoeven. Resta da vedere come il film verrà adattato nel contesto contemporaneo.

Il franchise di Starship Troopers: tra sequel e spin-off

Dopo il film del 1997, il franchise ha dato vita a diversi sequel: Starship Troopers 2 - Gli eroi della federazione (2004) e Starship Troopers 3: Marauder (2008), in cui Casper Van Dien ha ripreso il ruolo di Johnny Rico. Sono stati realizzati anche due film d'animazione in CGI: Starship Troopers: Invasion (2012) e Starship Troopers: Traitor of Mars (2017).

L'originale Starship Troopers - Fanteria dello spazio raccontava la storia di un esercito futuristico impegnato a proteggere la Federazione dei Cittadini Uniti in una guerra interstellare contro gli Aracnidi, una razza aliena rappresentata con effetti speciali innovativi per l'epoca. Resta da vedere come il nuovo film affronterà questi temi e in che modo sarà accolto dal pubblico moderno.