Stars at Noon: il trailer del film di Claire Denis con Joe Alwyn e Margaret Qualley

Il 14 ottobre arriverà nelle sale americane il fim Stars at Noon, con protagonisti Joe Alwyn e Margaret Qualley, di cui è stato diffuso il trailer.

Nel video che introduce la nuova opera di Claire Denis si mostrano i due giovani protagonisti, la loro relazione e i segreti pericolosi che potrebbero mettere a rischio il loro rapporto e la loro stessa vita.

Il film Stars at Noon, presentato al Festival di Cannes, verrà distribuito nelle sale americane da A24 e sarà un adattamento del romanzo, scritto nel 1986, da Denis Johnson.

Accanto a Joe Alwyn ci sarà la giovane attrice Margaret Qualley, recentemente tra le star di C'era una volta a... Hollywood.

La sceneggiatura è firmata da Claire Denis, Lea Mysius e Andrew Litvack.

Gli eventi di The Stars at Noon saranno ambientati durante la rivoluzione che si è svolta in Nicaragua nel 1984. Un misterioso uomo di affari inglese Daniel (Aldwyn) incontra una giornalista americana chiamata Trish (Qualley) che sta seguendo la situazione. I due stringono subito un legame e iniziano una storia d'amore piena di passione, ritrovandosi però alle prese con un "pericoloso labirinto di bugie e cospirazioni" che li obbliga a provare a fuggire dalla nazione.