Stardust: il trailer del film sulla vita di David Bowie

Stardust è il film che racconta la storia di David Bowie e online è stato condiviso il trailer del progetto presentato anche alla Festa del Cinema di Roma.

Nel video si vede l'artista da giovane partire con destinazione Stati Uniti per promuovere il proprio lavoro e trovando la propria identità come artista e uomo.

In Stardust l'attore Johnny Flynn ha l'iconica parte dell'artista quando aveva 24 anni e alle prese con il suo primo viaggio in America, ritrovandosi alle prese con un mondo che non è ancora pronto a lui.

Al centro della trama anche le fonti di ispirazione e gli eventi che hanno portato alla nascita dell'alter ego del cantante, Ziggy Stardust, mostrando così la nascita di un'icona.

L'attrice Jena Malone ha la parte di Angie, la moglie di David, mentre Marc Maron ha interpretato il ruolo del suo publicist.

La sceneggiatura è stata scritta da Christopher Bell e Range e il lungometraggio, per ora, nonostante la presentazione nel Regno Unito e nell'evento cinematografico romano, non ha ancora una data di uscita.