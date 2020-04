Stardust: David Bowie rivive nella prima clip del biopic con Johnny Flynn

Arriva la prima clip di Stardust, il biopic dedicato alla star David Bowie diretto e sceneggiato da Gabriel Range che si incentrerà sul viaggio negli Stati Uniti del cantante e, in particolare, sulla nascita del personaggio di Ziggy Stardust nei primi anni Settanta.

Diffusa da Variety, in questa prima clip del film si vedono il protagonista Johnny Flynn nei panni del cantante e Marc Maron, che interpreta invece l'addetto stampa Ron Oberman, mentre discutono fumando una sigaretta in un giardino, davanti a un'ampia finestra illuminata: "Tutto quello che ci vuole è qualcuno che ci creda per cambiare il mondo, giusto? Noi ne abbiamo due"

Il film è ambientato nel 1971, quando un David Bowie di 24 anni intraprende il suo primo viaggio in America, per poi incontrare un mondo non ancora pronto per lui. Il film rivela le ispirazioni e gli eventi della vita che hanno creato il suo alter ego, Ziggy Stardust, illustrando la trasformazione di una delle più grandi icone culturali del mondo.

Stardust avrebbe dovuto essere presentato questa settimana in anteprima al Tribeca Festival Festival, ma dopo il rinvio i produttori hanno deciso di andare avanti con la promozione lanciando il film attraverso un portale online privato.