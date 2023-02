Star Wars: Young Jedi Adventures: Disney+ svela la data di uscita della serie animata

Disney+ e Lucasfilm hanno appena annunciato la data di uscita ufficiale di Star Wars: Young Jedi Adventures: lo show debutterà il 4 maggio 2023 sulla piattaforma streaming. Ambientata durante l'era dell'Alta Repubblica, la serie animata segue i giovani Jedi mentre studiano le vie della Forza, esplorano la galassia, aiutano i cittadini e le creature in difficoltà e imparano le abilità necessarie per diventare Jedi.

Disney+ e Lucasfilm hanno rilasciato anche due immagini della serie, che mostrano il Maestro Yoda, i giovani Jedi Kai, Lys e Nubs e i loro amici Nash e RJ-83 sul pianeta Tenoo. La seconda immagine mostra Lys, Kai e Nubs durante una sequenza di addestramento.

Prodotta da Lucasfilm per Disney+, Star Wars: Young Jedi Adventures vede tra gli executive producer James Waugh, Jacqui Lopez e Josh Rimes di Lucasfilm. Michael Olson (Puppy Dog Pals) è showrunner ed executive producer; Elliot M. Bour (Elena di Avalor) è regista supervisore e co-produttore; Jeannine Hodson (Puppy Dog Pals) è produttrice e Lamont Magee (Black Lightning) è consulting producer.

"Star Wars trascende le generazioni; i fan di tutte le età sono profondamente legati ai suoi mondi immaginari, alle sue storie mitiche e ai suoi personaggi unici", ha dichiarato James Waugh, executive producer di Star Wars: Young Jedi Adventures e Senior Vice President Franchise Content & Strategy di Lucasfilm. "Durante lo sviluppo di Star Wars: Young Jedi Adventures, la prima serie di Star Wars creata per bambini in età prescolare, il gruppo creativo non ha mai smesso di pensare a come essa possa rappresentare il primo passo di un bambino in un mondo più grande, sperimentando per la prima volta il potenziale illimitato della galassia di Star Wars. I personaggi, il tono e le lezioni di vita di cui ogni episodio è intessuto sono stati scritti proprio per loro, e il nostro talentuoso team si è impegnato a onorare l'eredità cinematografica rimanendo fedele alle aspettative dei genitori per il pubblico più giovane".