Star Wars: la trilogia di Rian Johnson è ancora in fase di sviluppo

La trilogia di Star Wars firmata da Rian Johnson sarebbe ancora in fase di sviluppo. Dopo mesi di silenzio ad aggiornarci sull'evoluzione del progetto è una giornalista di USA Today che ha avuto una recente conversazione col regista.

La giornalista Sariah Wilson ha twittato un messaggio in cui si legge: "Posterò questa informazione perché vedo che sto ricevendo un sacco di richieste. Sì, La trilogia di Star Wars di Rian Johnson è ancora in preparazione. Non ci sono date o tabelle di marcia perché il regista adesso sta lavorando ad altri progetti, ma la realizzerà. Questo è tutto quello che so."

Per dimostrare di aver davvero intervistato Rian Johnson, Sariah Wilson ha perfino condiviso uno screenshot della loro conversazione.

L'impero colpisce ancora: è davvero il miglior film della saga di Star Wars?

Johnson ha annunciato di stare sviluppando una nuova trilogia di Star Wars nel 2017, dopo aver diretto il discusso Star Wars: Gli ultimi Jedi. Del progetto si conoscono pochissimi dettagli, da quanto anticipato in un comunicato Disney i tre film in questione "non faranno parte della saha dei Skywalker, ma introdurranno nuovi personaggi che provengono da un angolo remoto della galassia che finora non è mai stato esplorato".

Qualche tempo il sto Super Bro Movies aveva diffuso un rumor secondo cui Rian Johnson avrebbe abbandonato il progetto in seguito alle critiche mossegli dai fan che non hanno apprezzato la visione e le sue scelte alternative in Star Wars: Gli ultimi Jedi, ma il regista ha prontamente negato dichiarando a Comicbook.com:

"Non è vero. Sto ancora lavorando alla trilogia. Con tutto il rispetto per i movie bros, che sono certo essere amorevoli fratelli con buone intenzioni fraterne".