Star Wars: le guerre dei Cloni, la ragione per cui l'Impero vuole Baby Yoda svelata nella serie tv?

In un episodio di Star Wars: le guerre dei Cloni, la serie animata dedicata all'universo galattico, sarebbe stato rivelato il perché Baby Yoda, personaggio amatissimo dello show The Mandalorian, è così ricercato dall'Impero.

Baby Yoda ha rubato il cuore dei fan di The Mandalorian, serie Disney+ che sta appassionando milioni di utenti. A quanto pare, tra lo show e Star Wars: le guerre dei Cloni ci sarebbero diversi collegamenti, tra cui anche questo tenero personaggio. Infatti, nella puntata della serie animata intitolata Children of the Force, l'Imperatore Palpatine rapisce tutti i bambini sensibili alla Forza per effettuare i suoi esperimenti.

Sebbene Palpatine non sia presente in The Mandalorian, i subordinati dell'Imperatore potrebbero aver sentito parlare di questa procedura e potrebbero aver voluto fare lo stesso con Baby Yoda. Non sembra troppo inverosimile, visto che nella prima stagione della serie, vediamo il protagonista cacciatore di teste Mando (Pedro Pascal) ascoltare una conversazione tra The Client (Werner Herzog)e il Dottore che parlano dell'esperimento che potrebbe potenzialmente uccidere il bambino.

Quindi, se Moff Gideon stesse seguendo le orme di Palpatine per tenere sotto controllo Baby Yoda e usarlo per guadagnare influenza e potere nella galassia o, meglio ancora, riportare l'Impero alla sua gloria precedente? Potrebbe essere, ma ancora non abbiamo conferme in merito, ci toccherà attendere probabilmente la seconda stagione di The Mandalorian per scoprire il destino del dolce Baby Yoda.