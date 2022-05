Star Wars: The Bad Batch 2, first look alla seconda stagione dello show

Direttamente dalla Star Wars Celebration, Lucasfilm ha mostrato un first look della seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch.

Star Wars: The Bad Batch prosegue le avventure animate di Clone Force 99. La star della serie Dee Bradley Baker, che dà voce a Bad Batch, è stata presente e ha annunciato un aggiornamento. L'attore ha twittato: "Sono entusiasta di dove siamo stati, ma soprattutto di dove stiamo andando!". Il panel ha rivelato che c'è un salto temporale tra la prima e la seconda stagione della serie di successo, con il giovane Omega che diventa un po' più vecchio e un nuovo look alle armature della squadra.

Michael Paull, presidente di Disney+ e ESPN+, ha annunciato in un comunicato nell'agosto del 2021: "I fan hanno accolto con entusiasmo l'azione e il dramma di Star Wars: The Bad Batch e siamo entusiasti di vedere l'universo animato di Star Wars continuare a espandersi su Disney+. Come casa dedicata allo streaming del franchise di Star Wars, non vediamo l'ora di vedere la seconda stagione di questa serie animata amata dai fan".

Star Wars: The Bad Batch debutterà su Disney+ il prossimo autunno.