Star Wars: Starfighter, Mia Goth nel cast del film della saga con Ryan Gosling

Il cast di Star Wars: Starfighter, il nuovo progetto della saga prodotta da Lucasfilm che avrà come star Ryan Gosling, si è arricchito con l'arrivo di Mia Goth.

Le riprese si svolgeranno in autunno in vista di un arrivo nelle sale previsto per il 28 maggio 2027.

Il cast del film di Star Wars

Le prime notizie riguardanti Starfighter sono state confermate durante la Star Wars Celebration che si è svolta a Tokyo nel mese di aprile.

La storia sarà ambientata cinque anni dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il capitolo conclusivo della nuova trilogia che aveva preso il via con il lungometraggio diretto da J.J. Abrams.

Per ora non è stato svelato il ruolo affidato a Mia Goth e bisognerà probabilmente attendere a lungo prima di scoprire qualche dettaglio riguardante il personaggio che è stato affidato all'attrice.

Il regista di Star Wars: Starfighter, Shawn Levy, parlando del film ha anticipato: "Questo è un film indipendente. Non è un prequel, né un sequel. È una nuova avventura. È ambientato in un periodo storico che non abbiamo ancora visto esplorato".

Secondo alcune indiscrezioni, il film seguirà un Jedi (interpretato da Ryan Gosling) che decide di addestrare il nipote quindicenne come suo Padawan. I due intraprendono una missione mentre sono inseguiti da due cattivi: un uomo e una donna. Anche la madre del Padawan dovrebbe avere un ruolo importante nella storia, e nella trama c'è anche un altro personaggio femminile importante.

I progetti di Mia Goth

La star di MaXXXine prossimamente sarà anche tra i protagonisti di Frankenstein, il nuovo film diretto da Guillermo del Toro che vede tra le sue star anche Jacob Elordi e Oscar Isaac.

Tra i prossimi progetti dell'attrice c'è anche The Odyssey, del regista Christopher Nolan, che potrà contare su un cast composto da Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway e Robert Pattinson.