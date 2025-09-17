Star Wars: Starfighter, svelato il costume di Ryan Gosling nella nuova foto ufficiale dal set

Il regista Shawn Levy ha condiviso online la prima foto ufficiale di Ryan Gosling scattata durante le riprese di Star Wars: Starfighter, il film della saga stellare in arrivo nei cinema americani il 28 maggio 2027.

Lucasfilm non ha ancora condiviso i dettagli della trama, tuttavia gli eventi dovrebbero essere ambientati cinque anni dopo L'Ascesa di Skywalker.

La foto dal set del film di Levy

La storia di Star Wars: Starfighter sarà completamente originale e con al centro dei personaggi inediti, senza alcun legame con i film e le serie tv ambientate nell'universo creato da George Lucas già arrivati sugli schermi, cinematografici e televisivi. L'ambientazione temporale, inoltre, non è mai stata usata in altri progetti della saga.

La foto condivisa dal regista Shawn Levy ritrae insieme Ryan Gosling e l'esordiente Flynn Gray. Il filmmaker ha accompagnato lo scatto semplicemente scrivendo: "Da qualche parte nel Mar Mediterraneo".

L'immagine, inoltre, permette di vedere i dettagli del look della star canadese, prossimamente nei cinema con Project Hail Mary, targato Amazon Studios.

I primi dettagli di Star Wars: Starfighter

Nel cast dell'atteso progetto ci saranno degli interpreti di altissimo livello tra cui Amy Adams, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre ("Rebel Ridge"), Simon Bird ("The Inbetweeners"), Jamael Westman ("Good Grief") e Daniel Ings ("The Gentlemen").

La sceneggiatura, invece, è firmata da Jonathan Tropper, già autore di The Adam Project.

Prima dell'arrivo di Star Wars: Starfighter, i fan della saga stellare potranno vedere nelle sale cinematografiche di tutto il mondo The Mandalorian & Grogu, il progetto che continua la storia della serie con star Pedro Pascal. Il lungometraggio sarà il primo ad arrivare sul grande schermo dopo Star Wars, che ha debuttato nel dicembre 2019. Negli ultimi anni la saga è stata invece protagonista su Disney+, la piattaforma di streaming, con show come Skeleton Crew, Obi-Wan Kenobi e i progetti animati.