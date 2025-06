Star Wars, svelati alcuni dettagli sul futuro della saga: "Ci saranno più storie standalone"

Il presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha recentemente condiviso alcuni dettagli intriganti sul futuro in evoluzione dell'universo di Star Wars, soprattutto riguardo al suo ritorno al cinema.

La settimana scorsa, in occasione di una proiezione speciale della copia originale di Star Wars del 1977 a Londra, Kennedy ha parlato della nuova direzione creativa dello studio che prenderà il franchise cinematografico dopo L'ascesa di Skywalker, uscito ormai nel lontanissimo 2019.

Kennedy ha anticipato al pubblico presente: "Penso davvero che ora siamo in una posizione in cui si è ampliata la possibilità di trame e registi che possiamo chiamare a raccontare storie che hanno un significato per loro - non deve necessariamente collegarsi a ogni piccola cosa che è stata fatta in Star Wars; può effettivamente essere una storia autonoma in grado di evolversi in molte altre storie".

Storie più autonome e slegate dalla continuity

Star Wars: Starfighter

Piuttosto che tentare di replicare la formula della trilogia originale, sembra che la Lucasfilm stia abbracciando una svolta strategica, dando priorità a storie autonome che consentano una maggiore flessibilità creativa e non siano strettamente legate alla continuity precedente.

Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio della Forza - Il regista J.J. Abrams e il suo team in una foto di Vanity Fair

Questo approccio potrebbe aprire la strada a nuove prospettive e a una più ampia gamma di narrazioni all'interno dell'universo di Star Wars. Cambiando argomento, poi, Kennedy ha confermato che rimarrà a Londra per l'inizio delle riprese di Star Wars: Starfighter, le cui riprese inizieranno a settembre.

L'attrice ha entusiasticamente anticipato l'imminente progetto, dichiarando: "Sarà piuttosto enorme". Questo aggiornamento indica che una nuova importante avventura cinematografica è all'orizzonte per l'amata galassia lontana, lontana. Nel frattempo, Star Wars tornerà nelle sale cinematografiche il prossimo anno con l'arrivo di The Mandalorian & Grogu, fissato per il 22 maggio 2026.

Star Wars: Starfighter, Ryan Gosling e Shawn Levy presentano il film alla Star Wars Celebration 2025 di Tokyo

Che cos'è Star Wars: Starfighter? Tutto ciò che sappiamo

Si tratta di un film standalone ambientato nell'universo di Star Wars e diretto da Shawn Levy. Il protagonista di questa storia sarà un pilota, appunto, interpretato da Ryan Gosling e al suo fianco ci sarà anche Mia Goth in un ruolo non specificato. La storia sarà ambientata cinque anni dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il capitolo conclusivo della nuova trilogia sequel.

Levy, parlando del film ha anticipato: "Questo è un film indipendente. Non è un prequel, né un sequel. È una nuova avventura. È ambientato in un periodo storico che non abbiamo ancora visto esplorato". Secondo alcune indiscrezioni, il film seguirà un Jedi (interpretato da Ryan Gosling) che decide di addestrare il nipote quindicenne come suo Padawan. I due intraprendono una missione mentre sono inseguiti da due cattivi: un uomo e una donna. Anche la madre del Padawan dovrebbe avere un ruolo importante nella storia, e nella trama ci sarà anche un altro personaggio femminile importante.