Star Wars: Skeleton Crew, svelato il trailer e il ruolo di Jude Law

Uno degli annunci più attesi al D23 di quest'anno è stato senza dubbio quello riguardante Star Wars: Skeleton Crew, la nuova serie live-action ambientata nell'universo di Star Wars. Prodotta da Lucasfilm, questa serie ha catturato l'attenzione dei fan grazie alla sua premessa intrigante e al coinvolgimento di nomi importanti. E a giudicare dal primo trailer, ci sono delle premesse molto interessanti.

Star Wars: Skeleton Crew è stata presentata come una serie che si discosta leggermente dai canoni tradizionali del franchise, pur mantenendo lo spirito di Star Wars. La serie è stata ideata da Jon Watts, noto per il suo lavoro nella trilogia di Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, e Christopher Ford, co-sceneggiatore di Spider-Man: Homecoming.

La trama di Skeleton Crew si concentrerà su un gruppo di giovani ragazzi che si perdono nella vasta galassia di Star Wars e devono trovare la strada di casa. Questo tema, che ricorda in parte film come I Goonies, Stranger Things e la saga di Harry Potter, promette di offrire una nuova prospettiva sull'universo di Star Wars, combinando elementi di coming-of-age con l'epicità delle avventure galattiche.

Uno degli aspetti che ha suscitato maggiore entusiasmo è il cast. Jude Law è stato confermato come uno dei protagonisti principali. La presenza di Law nel progetto aggiunge un ulteriore livello di credibilità e fascino, dato il suo background in film di successo e la sua capacità di interpretare ruoli complessi.

Skeleton Crew si svolge nello stesso periodo di The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka, intorno all'anno 9 ABY (dopo la Battaglia di Yavin). Questo colloca la serie in un momento critico della timeline di Star Wars, un periodo in cui l'Impero è stato sconfitto ma la galassia è ancora in uno stato di caos e ricostruzione. Sebbene Skeleton Crew sia una serie indipendente, è stato accennato che potrebbe avere connessioni con altri show ambientati nello stesso periodo, offrendo ai fan ulteriori intrecci e crossover.

L'uscita è prevista per la fine del 2024 su Disney+ con una première di due episodi il 3 dicembre 2024.