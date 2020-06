Star Wars, Simon Pegg ricorda Carrie Fisher: "Incontrarla è stato un sogno diventato realtà"

Simon Pegg ha ricordato il suo primo incontro con Carrie Fisher sul set del film Star Wars: Il Risveglio della Forza.

L'attore ha parlato apertamente del suo entusiasmo nel poter parlare con l'interprete di Leia e dei momenti indimenticabili vissuti sul set.

L'attore britannico ha spiegato in una recente intervista: "Avevo una cotta immensa per Carrie Fisher quando ero un ragazzino. Era stata la prima a risvegliare in me dei sentimenti simili all'amore romantico. E ho potuto trascorrere del tempo con lei".

Simon Pegg ha avuto l'occasione di trascorrere con lei una giornata durante le riprese del film Star Wars: Il risveglio della forza: "Abbiamo trascorso un giorno adorabile durante il quale abbiamo vagato per il set della base della Resistenza insieme a braccetto. E la stavo guardando negli occhi ed erano gli stessi occhi che avevo amato".

L'interprete di Unklar Plutt ha quindi sottolineato: "Sembra davvero ovvio dirlo, ma stavo guardando quegli occhi che da ragazzino mi avevano affascinato. E ho detto 'Sai, ti ho sempre amata'. E lei mi ha afferrato la mano e guardato la mia fede, esclamando 'Fottiti!'. È stato il giorno più bello della mia vita".