Simon Pegg: 'Tom Cruise vivrà una nuova fase della carriera quando smetterà di saltar giù da quelle merde'

Simon Pegg ha previsto che Tom Cruise abbandonerà la serie di Mission: Impossible al fine di perseguire altre opportunità creative "completamente diverse". Cruise è noto per sfidare se stesso con i suoi ruoli, assumendosi molti rischi e portando personalmente a termine tutti i suoi stunt, compresi quelli estremamente pericolosi.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise in una scena d'azione

A quanto pare, Pegg, che ha recitato come Benji Dunn in ogni film di Mission: Impossible dal 2006, crede che la star sia pronta per un nuovo capitolo della sua carriera: "Amo lavorare con Tom, è davvero divertente lavorare con lui, ma ho l'impressione che quando Tom andrà a fare altre cose, sarà qualcosa di completamente diverso".

Pegg crede che ci sia di più in Cruise di quanto i fan non abbiano avuto la possibilità di vedere sul grande schermo, come specificato nella recente intervista pubblicata da The Independent: "Ha un'intera altra fase della sua carriera davanti a sé. È un attore molto bravo, davvero molto bravo - come abbiamo visto in Magnolia e Jerry Maguire... Penso che quando smetterà finalmente di saltare giù da quelle merde, avrà un terzo atto. E sì, sarebbe bello farne parte".

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise Hayley Hatwell nell'adrenalinica sequenza del treno

Tuttavia, almeno per adesso, la star d'azione non ha alcuna intenzione di allontanarsi dal personaggio di Ethan Hunt. All'inizio di quest'anno, Tom Cruise ha dichiarato di voler continuare a fare film di Mission: Impossible fino a ottant'anni: "Harrison Ford è una leggenda, spero di andare avanti ancora per un po', sono 20 anni indietro. Spero di continuare a fare film di Mission: Impossible fino a quell'età".