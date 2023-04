Star Wars: il set LEGO del leggendario Millennium Falcon è su Amazon con un’offerta irripetibile

Su Amazon il set LEGO del Millenium Falcon è attualmente in offerta. Sul sito trovate l'astronave in questione, accompagnata da alcuni dei personaggi più celebri della saga, a 152.48 €, con uno sconto del 10% dal prezzo di base. Se interessati, potete acquistarla dal box qui sotto.

Più nel dettaglio, questo set LEGO proveniente dall'universo narrativo di Star Wars comprende: il Millennium Falcon con una torretta superiore e una inferiore girevoli (la torretta inferiore ha spazio per 2 minifigure), 2 shooter a molla, una rampa che si può abbassare e una cabina di pilotaggio apribile. All'interno dell'astronave sono presenti una zona di carico con 2 container, un computer di navigazione con sedia girevole, e un compartimento nascosto per il contrabbando (includendo anche anche un divano e un tavolo dell'olo-gioco Dejarik, una cambusa, una cuccetta, un hyperdrive e gli strumenti di riparazione). Insieme al Falcon, inoltre, avrete anche a disposizione i personaggi di Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 e D-O (ognuno completo di accessori originali, come i blaster).

Per un totale di 1353 pezzi, il set LEGO del Millennium Falcon ispirato a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker saprà sicuramente come far innamorare i fan di sempre, con la possibilità sia di essere esposto in casa, che di divertire le nuove generazioni.