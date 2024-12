Star Wars: il set LEGO del Dark Falcon è sceso di prezzo su Amazon

Su Amazon il set LEGO del Dark Falcon, da Star Wars: Rebuild the Galaxy, è attualmente in sconto.

Il set LEGO Star Wars del Dark Falcon è attualmente in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarlo a 136,16€, con uno sconto del 24% sul prezzo consigliato indicato (179,99€). I dettagli relativi al prodotto in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO Star Wars del Dark Falcon indicato è venduto e spedito da Amazon.

LEGO Star Wars: Dark Falcon

Un'icona dell'universo Star Wars si reinventa con un'anima oscura e affascinante: il Dark Falcon come non l'avete mai visto prima. Ispirato allo speciale Disney+ Star Wars: Rebuild the Galaxy, questo modellino da costruire trasforma il leggendario Millennium Falcon in un'astronave rivisitata, ricca di dettagli e funzionalità.

Il Dark Falcon è una celebrazione dei lati più inaspettati della saga che tutti conoscono. Equipaggiato con una cabina di pilotaggio rimovibile, cannoni rotanti, shooter a molla e una parabola radar, l'astronave è studiata per avventure intergalattiche di ogni tipo. Ad arricchire il tutto ci sono sei minifigure LEGO esclusive, tra cui personaggi inediti come Darth Jar Jar e Jedi Vader, ciascuno dotato di accessori. Che si tratti di giocare con il trono di Darth Jar Jar o combattere con spade laser, il Dark Falcon potrebbe rivelarsi pure un regalo del tutto inatteso.