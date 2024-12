Programmi tv, il meglio del 2024 in 10 titoli

Siamo arrivati alla fine del 2024 e con il 2025 alle porte è doveroso provare ad analizzare quanto visto in tv negli ultimi 12 mesi. Perché se i flop non sono stati pochi, e spesso rumorosi, c'è anche chi ha brillato nella ricca programmazione generalista, raccogliendo critiche più che positive e buoni ascolti.

Ne abbiamo scelti dieci, senza classificarli, nella speranza che il prossimo anno sia ancor più coraggioso nell'osare, affidandosi a nuove idee e nuovi format, a cui inevitabilmente dare tempo per poter crescere, come ad esempio accaduto al fenomeno Belve, a lungo "programma da bolla social" e infine esploso, diventando quasi programma di culto.

Affari Tuoi, su Rai1

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Impossibile non partire da lui, Stefano De Martino, a cui mamma Rai aveva affidato il quasi insostenibile compito di sostituire Amadeus, volato nel frattempo su Nove. Eppure l'ex ballerino di Amici, che negli anni si è rimboccato le maniche attraverso una formativa gavetta televisiva, ha perfettamente indossato gli abiti del presentatore da preserale di Rai1, sbancando l'Auditel. Il suo Affari Tuoi sta addirittura facendo meglio dell'ultimo Affari Tuoi, che si credeva imbattibile, con puntate viste da oltre 6 milioni di telespettatori e concorrenza diretta, leggasi Striscia la Notizia, più che doppiata. Un trionfo assoluto.

Sanremo 2024, su Rai1

Sanremo 2024: Amadeus con Eros Ramazzotti, ospite della terza serata

Il 5° e ultimo Festival targato Amadeus. Doveva essere una festa e festa è stata, con l'Italia intera ai piedi della kermesse canora. Vinto da Angelina Mango, Sanremo 2024 si è concluso con la clamorosa media del 65,44% di share e 11 milioni e mezzo di telespettatori. L'ultima parte della serata finale è arrivata fino all'89,60% di share. Numeri epocali che hanno avuto riscontro immediato anche sul fronte musicale, perché su 30 brani 9 hanno conquistato il disco d'oro e 19 almeno un platino. Un addio da record per Amadeus, indimenticata reuccio per un lustro.

Splendida Cornice su Rai3

Locandina di Splendida cornice

Dopo due edizioni in sordina, Splendida Cornice è diventato il miglior programma della tv nazionale. In pochi anni Geppi Cucciari è riuscita a creare una macchina praticamente perfetta, in grado di intrattenere, informare, divertire, facendo leva su brillanti autori e sulla genialità assoluta della sua padrona di casa. In questa 4a edizione gli spettatori hanno raggiunto il milione a puntata, con share arrivato fino al 6%. Numeri che meriterebbero di crescere ulteriormente, perché Splendida Cornice è pura evasione, divulgazione, satira, contaminazione tra alto e basso, umorismo e conoscenza. Un unicum generalista.

GialappaShow su Tv8

GialappaShow

4 edizioni e non sentirle. Anzi. GialappaShow prosegue per la propria strada comica tra surreali interviste, insuperabili imitazioni ed esilaranti sketch, ampliando il proprio pubblico. La 4a edizione, impreziosita dalla presenza di una magnetica brunetta dei Ricchi e Poveri made in Brenda Lodigiani e da due divertentissimi Stefano De Martino e Achille Lauro firmati Luigi Esposito e Giovanni Vernia, è stata infatti la più vista di sempre, con una media solo su Tv8 di 865.750 telespettatori e share al 5,07%.

X Factor su Sky

X Factor 2024

Alzi la mano chi pensava fosse possibile resuscitare X Factor. E invece il miracolo si è verificato. Dopo anni passati a boccheggiare, cambiando ossessionatamene conduttori e giurati, Sky ha trovato la quadra con la 18esima edizione dello show. La scommessa Giorgia Todrani, mai vista in qualità di conduttrice in solitaria, è stata ampiamente vinta e ripagata, così come ha funzionato il quartetto di giudici che ha visto per la prima volta trionfare Manuel Agnelli. E anche gli ascolti ne hanno giovato. X Factor 2024 è stata l'edizione più vista dal 2018 ad oggi.

Ballando con le Stelle su Rai1

Ballando con le stelle: un'immagine promozionale

Nel 2025 Ballando con le Stelle compirà 20 anni di vita ma mai come quest'anno è stato il vero trionfatore d'autunno. Milly Carlucci ha trovato la formula perfetta per dare forma ad un'edizione super chiacchierata, tra polemiche infinite che hanno coinvolto concorrenti, ballerini professionisti e giudici. Per 3 mesi Ballando con le Stelle ha riempito il palinsesto del servizio pubblico, dando da parlare ai politici che hanno presentato addirittura interrogazioni parlamentari, al Codacons, ai social e ai contenitori pomeridiani di mamma Rai, con picchi Auditel clamorosi e vittorie su vittorie ai danni di chi fino ad un anno fa sembrava insuperabile, ovvero Tu Si Qui Vales di Maria De Filippi. La finale di sabato 21 dicembre ha sfondato il muro dei 4 milioni di telespettatori e il 34% di share. Miglior risultato dal 2005 ad oggi, in termini di share. 70 anni compiuti ad ottobre, Milly Carlucci è più regina che mai.

La Ruota della Fortuna su Canale5

Sembrava folle riesumare un format che non si vedeva in tv dal 2009, e invece la scommessa Mediaset è stata ampiamente vinta. Gerry Scotti è tornato a far girare la Ruota della Fortuna che su Canale5 non si vedeva dal lontanissimo 1996, essendo poi emigrata su Rete4 e su Italia1. Il preserale di Canale5 è tornato a sfidare a testa alta il fortissimo preserale di Rai1, battendolo in alcuni casi quando zio Gerry era chiamato a sfidare Pino Insegno. Risultati talmente sorprendenti da far ipotizzare la più clamorosa delle future sostituzioni, ovvero La Ruota della Fortuna al posto di Striscia la Notizia. Fantatv o realtà?

Fratelli di Crozza su Nove

Locandina di Fratelli di Crozza

Prima di Fabio Fazio e Amadeus fu Maurizio Crozza a credere in Nove, nel lontanissimo 2017, sbarcando sull'ultimo canale del telecomando con il suo irresistibile Fratelli di Crozza. Dopo otto edizioni il programma è diventato un appuntamento fisso con oltre un milione di telespettatori a puntata e picchi di share quasi al 7%. Oro colato per Nove e plausi più che meritati per Crozza, in grado di cogliere costantemente quanto avviene nell'Italia politica di oggi, con imitazioni puntuali e incredibilmente attuali, che ogni settimana diventano virali. Capacità di scrittura fuori dal comune per un fuoriclasse assoluto.

Casa a Prima Vista su Real Time

Casa a prima vista: una scena della serie Real Time

Il nuovo gioiello di Real Time, nato nel 2023 e in due anni diventato appuntamento imperdibile per centinaia di migliaia di telespettatori, si chiama Casa a Prima Vista. In 4 edizioni e 18 mesi sono stati registrati ben 175 episodi con media share al 4% e un milione di teste a puntata. Numeri da urlo per un programma che si è garantito una parodia a tempo di record da parte di Ubaldo Pantani, tramutando in star gli agenti immobiliari e in universo televisivo ampiamente conosciuto quel magico mondo del mattone che qualunque italiano ha almeno una volta nella vita obbligatoriamente incrociato.

Tv Talk su Rai3

Dopo 19 edizioni c'era bisogno di un cambiamento netto, con Massimo Bernardini che è andato in pensione abbandonando la sua creatura, da lui scritta e condotta per 19 anni, lasciandola a Mia Ceran. E scelta migliore non ci poteva essere. Perché Tv Talk sembra risorto, quest'anno, con critiche finalmente più pungenti rispetto al recente passato e domande più ficcanti agli ospiti di turno. Una specie di ritorno alle origini per di migliaia di appassionati tv che attendono l'imperdibile appuntamento del sabato pomeriggio, quest'anno meritatamente cresciuto negli ascolti rispetto alla passata stagione con share oltre l'8% e quasi 1 milione di telespettatori.