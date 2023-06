Star Wars: il set LEGO dell’iconica astronave di Boba Fett vista in The Mandalorian è in sconto su Amazon

Su Amazon il set LEGO Star Wars dell'astronave di Boba Fett è attualmente in offerta. Sul sito trovate questo pezzo da collezione iconico a 44.90€, con uno sconto del 10% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box di seguito.

Nel dettaglio, il set LEGO Star Wars in questione riproduce alla perfezione l'estetica dell'astronave di Boba Fett da The Mandalorian, ed è dotato di: una maniglia che consente di volare all'astronave con facilità, ali rotanti, 2 cannoni, un alloggiamento apribile in cui poter inserire un personaggio a piacere, 2 cannoni blaster rotanti doppi, uno scomparto adatto per un mattoncino in carbonite, un veicolo di trasporto per spostare l'astronave, le minifigure di Boba Fett (con blaster) e del Mandaloriano (con fucile blaster e lancia di beskar).

Star Wars: l'incredibile set LEGO che riproduce alla perfezione R2-D2 è a un prezzo imperdibile su Amazon

Composto da 593 pezzi, questo set LEGO Star Wars è sia il gadget da collezione perfetto per i fan di tutte le età, che un regalo originale per occasioni speciali di ogni tipo.