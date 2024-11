Star Wars: Samuel L. Jackson in trattativa per tornare nei panni di Mace Windu

Samuel L. Jackson, che interpreta Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe, è stato introdotto come Maestro Jedi dalla spada laser viola nel primo dei prequel di Star Wars di George Lucas, La minaccia fantasma, e alla fine è stato ucciso (o almeno così pensavamo) ne La vendetta dei Sith. Anakin Skywalker lo ha tradito tagliandogli il braccio e l'Imperatore Palpatine ha usato il suo fulmine di Forza per farlo saltare da una finestra molto alta.

Nonostante l'apparente morte del personaggio, i fan hanno ipotizzato che possa essere sopravvissuto (se Darth Maul può tornare dopo essere stato tagliato a metà, tutto è possibile), e lo stesso Jackson ha spesso affermato che Windu è ancora tra i vivi.

Il ritorno di Mace Windu

Di recente, l'attore ha dichiarato con enfasi a Empire che Mace "non è morto", prima di chiarire che sarebbe più che disposto a tornare nella Galassia Molto, Molto Lontana per un nuovo film o una serie Disney+. "È come se Obi-Wan fosse morto quando è iniziato il quarto episodio, quindi forse tutti pensano che io sia morto e scopriremo cosa è successo a Mace Windu", ha detto in una precedente intervista. "Posso tornare come un Jedi con un braccio solo o con una mano sola che è ancora in giro. Potrei essere un ologramma fantasma. Non mi interessa, voglio solo rimanere associato al franchise. Non che non lo sia, perché ho partecipato a tre film".

Hayden Christensen, Ewan McGregor e Samuel L. Jackson insieme in Star Wars ep. III

Ora, lo scooper MTTSH sostiene che Jackson è ufficialmente in trattativa per tornare nell'universo di Star Wars per un progetto misterioso. Non abbiamo altri dettagli (potrebbe trattarsi di un progetto live-action o animato), ma non sarebbe troppo sorprendente se Jackson riprendesse il ruolo di Mace Windu dopo che abbiamo già visto una serie di personaggi classici come Obi-Wan Kenobi, Boba Fett e Anakin Skywalker/Darth Vader rivisitati per i nuovi show di Disney+.

