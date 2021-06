Star Wars: Rogue Squadron, Matthew Robinson sceneggiatore del film

Star Wars: Rogue Squadron, il film della saga stellare che sarà diretto da Patty Jenkins, ha finalmente uno sceneggiatore: Matthew Robinson.

L'autore di Love and Monsters e The Invention of Lying è stato infatti assunto per occuparsi del progetto prodotto da Lucasfilm.

Il lungometraggio è stato annunciato a dicembre e Matthew Robinson ha già iniziato a lavorare allo script in vista di un possibile inizio delle riprese previsto nel 2022. L'uscita nelle sale di Star Wars: Rogue Squadron è attualmente previsto per il 22 dicembre 2023.

La regista Patty Jenkins, parlando del progetto, aveva dichiarato: "Stiamo facendo qualcosa di originale influenzato dai giochi e dai libri. Ci sono molti dettagli noti ai fan e compresi nella grandezza di tutte questo materiale, ma sì, è una storia originale e sono così entusiasta di farla".

La filmmaker in precedenza aveva sottolineato: "Sono figlia di un grande pilota dell'aviazione militare e ogni mattina mi alzavo per vedere mio padre e il suo squadrone prendere il volo sui loro F-4, ruggendo attraverso il cielo. È la cosa più entusiasmante che abbia mai visto in vita mia."