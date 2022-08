Star Wars: Rian Johnson vuole ancora fare la sua trilogia

Quest'anno non solo rappresenta il quinto anniversario dell'uscita di Star Wars: Episodio VII - L'Ultimo Jedi, ma anche cinque anni da quando Lucasfilm ha annunciato una nuova trilogia di film ambientati nella galassia lontana, lontana e diretti da Rian Johnson. Ahimè, mezza decada dopo, di queste pellicole non c'è nemmeno l'ombra, ma il regista ancora non ha perso le speranze.

Rian Johnson, in una recente intervista per Empire, ha reso chiaro di non essersi dimenticato della nuova trilogia di Star Wars, anzi: "Sono rimasto in contatto con Kathleen Kennedy e spesso ci riuniamo per parlarne, a questo punto è solo un fattore di tempismo e di quando possa accadere. Mi si spezzerebbe il cuore se non potessi realizzarli, se non potessi tornare in quel mondo in futuro."

Al momento Rian Johnson si sta occupando di due sequel di Cena con delitto - Knives Out in uscita per Netflix, tra cui Glass Onion - Knives Out in arrivo a dicembre. Al contempo, anche il mondo di Star Wars al momento è alquanto popolato, con Andorprogrammata per il debutto tra qualche settimana e il ritorno di The Mandalorian al principio del prossimo anno, seguito da Ahsoka.

Il commento di Johnson è perfettamente in linea con quello di Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm: "Tutti sono occupati a lavorare a progetti, Rian ha avuto un successo gigantesco con Knives Out e si sta impegnando duramente per quello. Quindi è passato un po' di tempo. E dobbiamo lavorare tre, cinque anni in anticipo su ciò che stiamo facendo. Quindi è questa la situazione, ma lo amiamo."

Dunque c'è un bagliore di speranza per la nuova trilogia di Star Wars, ma molto probabilmente dovremo aspettare ancora svariati anni prima di poter avere qualche informazione concreta.