Star Wars, Rian Johnson: "Non bisogna fare film per accontentare i fan"

Star Wars potrebbe in futuro proporre un nuovo film diretto da Rian Johnson e il regista del film Gli ultimi Jedi ha parlato di come considera un errore soddisfare i fan, ritornando ad accennare alle tante critiche rivolte all'ottavo capitolo della saga creata da George Lucas.

Il regista, durante un'intervista rilasciata al podcast di Swings & Mrs., ha spiegato: "Ritengo che avvicinarsi a ogni processo creativo pensando a rendere felici i fan sarebbe un errore che probabilmente condurrebbe esattamente al risultato opposto". Rian Johnson, che ha dovuto affrontare innumerevoli critiche dopo l'uscita nelle sale di Star Wars: Gli ultimi Jedi, ha aggiunto: "Anche pensando alla mia esperienza come fan, quando mi avvicino a qualcosa, anche se si tratta di ciò che penso di volere, se vedo esattamente ciò che credo di desiderare sullo schermo la mia reazione è 'oh, okay'. Potrebbe farmi sorridere e farmi sentire neutrale per quanto riguarda la situazione e non ci penso realmente oltre, ma non mi soddisferà mai realmente".

Il regista ha aggiunto: "Voglio essere sconvolto, voglio essere sorpreso, voglio essere preso alla sprovvista, voglio dover inserire le cose in un contesto diverso, voglio essere messo alla prova come fan quando mi siedo al cinema... Ciò a cui punto ogni volta che mi siedo in sala è vivere l'esperienza avuta con L'impero colpisce ancora, qualcosa che lasci il segno emotivamente e sembra creare collegamenti, avere significato e arrivare realmente al cuore di ciò che è e in un modo che non mi sarei mai aspettato".