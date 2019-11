Star Wars: Rian Johnson conferma che la sua trilogia è in fase di sviluppo

Star Wars dovrebbe espandere il proprio universo con una nuova trilogia sviluppata e diretta da Rian Johnson e il filmmaker è tornato a parlare del progetto dopo l'addio alla Lucasfilm di David Benioff e D.B. Weiss.

Dopo aver realizzato Star Wars: Gli ultimi Jedi, Rian Johnson ha risposto a una domanda di Deadline dichiarando: "Siamo ancora coinvolti con la Lucasfilm e bisognerà attendere per avere nuove notizie. Per ora nessun aggiornamento, ma sì, siamo ancora al lavoro".

Il filmmaker ha inoltre parlato delle reazioni negative ricevute dall'ottavo capitolo della saga dichiarando che è riuscito a superare le critiche e le polemiche dedicandosi alla regia di Cena con delitto.

Rian ha aggiunto: "Chiunque sia su Twitter in questo periodo, Dio li benedica perché la situazione è dura lì fuori, ma ci sono anche dei lati davvero meravigliosi. Ed è per questo che continuiamo a usarlo, immagino. Knives Out affronta anche questo argomento, lo stato attuale della cultura online".

Johnson ha proseguito sottolineando: "Che si realizzi un film di Star Wars o un cooking show, qualsiasi cosa si stia facendo lì fuori, qualcuno probabilmente ti urlerà contro. Portiamolo sullo schermo e in un certo senso potremo forse riderci sopra".