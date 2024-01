Star Wars: Rachel Zegler rivela quale personaggio della saga vorrebbe interpretare

Rachel Zegler ha svelato, rispondendo ai fan, quale personaggio vorrebbe interpretare in uno dei prossimi progetti di Star Wars.

L'attrice ha infatti commentato la notizia, diffusasi online, che potrebbe essere realizzara una serie in stile Marvel's What If...?.

La speranza della star

L'attrice Rachel Zegler, recentemente protagonista di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente e del serpente, ha ipotizzato: "Cosa accadrebbe se Palpatine fosse tornato".

La star ha quindi aggiunto: "Essendo fan dei fumetti, vorrei propormi per dare voce a Shara Bey, la madre di Poe Dameron, perché la sua nave spaziale era un RZ-1 (le mie iniziali!) per la squadriglia verde".

Rachel ha poi risposto alla domanda postale da una fan che voleva sapere con quale personaggio della saga vorrebbe trascorrere una giornata sostenendo: "probabilmente Chewbacca perché dà i migliori abbracci".

Chi era Shara Bey?

La madre di Poe Dameron, Shara Bey, tra le pagine è un'abile pilota e lotta per la ribellione insieme al marito, il sergente Kes Dameron, partecipando anche alla battaglia di Endor. Shara Bey ha poi continuato a dare la caccia a ciò che rimaneva dell'Impero lavorando da vicino con la principessa Leia Organa prima di morire. Il figlio Poe Dameron ha imparato da lei come pilotare e a combattere per il bene dell'universo.