Star Wars: questo amatissimo personaggio della trilogia prequel tornerà in Ahsoka 2?

Nella prima stagione di Ahoska, il ritorno di Anakin Skywalker, ancora una volta interpretato da Hayden Christensen, è stato accolto con grande entusiasmo e adesso che si avvicinano le riprese della seconda stagione un altro personaggio della trilogia prequel di Star Wars potrebbe fare ritorno.

Dopo i rumor sul possibile ritorno di Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi (come Fantasma della Forza o in qualche scena flashback ambientata durante le Guerre dei Cloni), sembra che anche Natalie Portman sia entrata nella mischia di coloro che potrebbero tornare nella saga.

La regina Padmé Amidala ha avuto un ruolo fondamentale nella trilogia prequel di Star Wars, ma non è vissuta per assistere agli eventi di Una nuova speranza e oltre, essendo morta mentre dava alla luce i gemelli Luke e Leia alla fine de La vendetta dei Sith. La morte di Amidala è ciò che ha spinto Anakin Skywalker ad abbandonare completamente il sentiero dei Jedi e a lasciarsi consumare dal Lato Oscuro della Forza.

Natalie Portman in una scena del film La vendetta dei Sith

Natalie Portman vicina a un accordo per tornare

Le serie Disney+ di Star Wars ci hanno permesso di rivisitare le linee temporali precedenti del franchise e, sebbene abbiamo già visto Ewan McGregor e Hayden Christensen riprendere i rispettivi ruoli di Obi-Wan Kenobi e Anakin/Darth Vader, Padme non è ancora mai apparsa. L'abbiamo vista nella serie animata The Clone Wars e in diversi romanzi di Star Wars, ma non l'abbiamo più rivista in live-action dopo La vendetta dei Sith.

In effetti, il personaggio non era necessario per la storia raccontata dalla serie Obi-Wan Kenobi, ed è difficile immaginare un nuovo spin-off o prequel incentrato su Padmé. Tuttavia, Portman ha spesso dichiarato di essere sempre "disponibile" a riprendere il ruolo.

Dopo le voci secondo cui McGregor, Christensen e Ariana Greenblatt (che ha interpretato la giovane Ahsoka Tano nella prima stagione) dovrebbero tornare per la seconda stagione di Ahsoka, l'insider Kristian Harloff ha dichiarato che anche Portman sarebbe "vicina a raggiungere un accordo" per riprendere il ruolo dell'ex sovrana di Naboo e si ipotizza che potrebbe apparire attraverso il Mondo tra i Mondi (o in un flashback più tradizionale).