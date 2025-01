Obi-Wan Kenobi, confermato il ritorno di Ewan McGregor? Ecco dove apparirà

Dopo la prima e unica stagione del suo show, McGregor potrebbe far ritorno nei panni del Maestro Jedi in un'altra serie in arrivo in streaming

La settimana scorsa è arrivata la conferma che la star de Il trono di spade Rory McCann prenderà il posto del compianto Ray Stevenson nel ruolo di Baylan Skoll nella seconda stagione di Ahsoka. Se il cast sta iniziando a riunirsi, i lavori sulla serie Star Wars saranno ormai ben avviati.

La prima stagione si è conclusa con un enorme cliffhanger quando il Grand'Ammiraglio Thrawn è tornato nella Galassia principale e si è avvicinato a Dathomir insieme alle Grandi Madri. Ezra Bridger, nel frattempo, si è riunito con Hera Syndulla, mentre Ahsoka Tano e Sabine Wren sono rimaste bloccate su Peridea senza poter tornare a casa.

Tuttavia, il Fantasma di Forza di Anakin Skywalker è apparso mentre vegliava su di loro nei momenti finali del finale, la prima volta che abbiamo visto il Jedi in quella forma dal Ritorno dello Jedi (nell'edizione uscite in home video dopo dal 2004 in poi).

Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor in una scena della serie Disney+

Probabilmente non sorprenderà il fatto che, secondo Kristian Harloff, Hayden Christensen dovrebbe avere un "ruolo piuttosto importante" nella seconda stagione di Ahsoka. L'insider ha rivelato anche che Ariana Greenblatt tornerà nel ruolo della giovane Ahsoka, ma la notizia più importante è questa: Ewan McGregor riprenderà il ruolo di Obi-Wan Kenobi!

Ahsoka 2, nuovi dettagli sul ruolo di Hayden Christensen nei prossimi episodi della serie Star Wars

Sebbene sia del tutto possibile un'apparizione del suo Fantasma di Forza, la presenza della Greenblatt suggerisce che ci saranno ancora più flashback degli eventi di The Clone Wars. Ricordiamo che Obi-Wan, Anakin e Ahsoka si sono imbattuti negli Dei Mortis nella serie animata, quindi la riproposizione di quel momento da parte dello showrunner Dave Filoni nella seconda stagione di Ahsoka avrebbe perfettamente senso.

Dopotutto, molti dei fan che si sintonizzeranno su Ahsoka non avranno necessariamente familiarità con le avventure animate che si sono svolte in The Clone Wars e Star Wars Rebels; dato che gli eventi di queste serie sono così fondamentali per questa storia, Filoni deve trovare un modo per garantire che il suo profondo tuffo nella tradizione del franchise abbia senso per tutti.