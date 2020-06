Star Wars: una petizione chiede la statua di Obi-Wan Kenobi sulla montagna più alta della Scozia

Obi-Wan Kenobi è diventato uno dei personaggi più popolari della saga di Star Wars e ora gira una petizione che chiede una sua statua in Scozia.

La saga di Star Wars è ricordata per moltissimi elementi, tra cui i suoi personaggi come in particolare Obi-Wan Kenobi, interpretato nella saga prequel da Ewan McGregor, al quale i fan vogliono dedicare una statua da costruire sulla vetta più alta della Scozia, paese d'origine dell'attore.

Hayden Christensen, Natalie Portman e Ewan McGregor in Star Wars ep. II

Sul web, infatti, gira da un po' una petizione che chiede una statua in onore di Obi-Wan Kenobi, creata per scherzo da un fan Connor Heggie e che adesso ha ottenuto oltre 15.000 firme. Il popolo dei seguaci di Star Wars invoca la costruzione di una statua sulla montagna più alta della Scozia, per omaggiare sia il personaggio sia l'attore che l'ha reso così popolare.

Ma perché proprio sulla montagna più alta? Il luogo è stato scelto per omaggiare uno dei momenti più popolari che vedono protagonista Obi-Wan Kenobi, che dichiara ad Anakin Skywalker di "stare più in alto".

Ecco cosa chiede la petizione pubblicata su Change.org: "Ewan McGregor è un attore fenomenale ed è considerato uno dei migliori di sempre della Scozia. In oltre due decenni, Ewan ha lasciato una filmografia impressionante. Il suo ruolo più iconico è quello di Obi-Wan Kenobi della trilogia prequel di Star Wars di George Lucas, e indipendentemente da ciò che pensi di quei film la maggior parte delle persone reputa brillante il lavoro di McGregor nei panni di Obi-Wan, e penso che debba essergli riconosciuto ufficialmente. Una statua di Obi-Wan Kenobi sarebbe adatta a questo scopo, e Ben Nevis è stata scelta per il soprannome della montagna, il suo passato vulcanico e il fatto che sia il terreno più alto della patria di McGregor. Finalmente avrebbe letteralmente l''highest ground'".