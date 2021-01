Star Wars: per Patty Jenkins: “Non si può fare un buon blockbuster in un anno”

Wonder Woman 1984: un'immagine del trailer

Patty Jenkins, regista di Wonder Woman 1984, ha parlato delle sfide legate alla realizzazione dei blockbuster, tra supereroi e Star Wars. Come ha spiegato a Collider, infatti, la cineasta è attualmente impegnata con ben tre progetti cinematografici - il prossimo film di Star Wars, un lungometraggio su Cleopatra e il terzo capitolo di Wonder Woman - e uno televisivo, e le è stato chiesto se li farà uno dietro l'altro, a cadenza annuale. Questa la risposta della cineasta: "Non si può fare in un anno. Perché vengano bene ci vogliono almeno due anni ciascuno. [...] O meglio, finché non sarò sul set per Star Wars, immagino di poter continuare a lavorare a più progetti contemporaneamente, il che è la prassi. Io tendo a focalizzarmi su una cosa alla volta, ma sto migliorando da quel punto di vista."

Stando a Patty Jenkins un blockbuster richiede circa due anni di lavorazione, se non di più, ed è una cosa di cui lei stessa ha esperienza: ha iniziato a lavorare a Wonder Woman nel 2015, e il film è uscito nell'estate del 2017, mentre per il sequel Wonder Woman 1984, tra l'inizio della pre-produzione e l'uscita effettiva, sono passati più di tre anni. Lo stesso vale per Star Wars: Rogue Squadron, a cui la regista sta già lavorando (con uno sceneggiatore il cui nome non è ancora stato annunciato ufficialmente) e che è previsto per dicembre 2023. Stando alle sue dichiarazioni, quello sarà il suo prossimo progetto per il cinema, dopodiché lavorerà al film su Cleopatra e al terzo episodio delle avventure di Wonder Woman, entrambi con Gal Gadot come protagonista. Per quest'ultimo la Warner Bros. ha garantito l'uscita nelle sale, dopo la controversia sulla recente decisione di far uscire tutti i titoli del 2021 al cinema e in streaming su HBO Max lo stesso giorno.