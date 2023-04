Star Wars: l'opening crawl tornerà nei prossimi film, parola di Kathleen Kennedy

Se vi mancava vedere gli iconici opening crawl all'inizio dei lungometraggi di Star Wars, non temete: li riavrete presto, parola del boss di LucasFilm Kathleen Kennedy, che ha confermato il loro ritorno durante la Star Wars Celebration di Londra.

Non solo stiamo nuovamente per far ritorno in una Galassia lontana, lontana al cinema, grazie ai nuovi film di Star Wars annunciati nel corso della Celebration londinese, ma lo faremo in grande stile e, soprattutto, alla maniera in cui siamo stati abituati fin dall'Episodio IV - Una Nuova Speranza.

Come? Con la presenza del tanto amato opening crawl, la breve introduzione che scorre al principio di ognuno dei film della saga degli Skywalker (ma che, ricorda anche CBR, non abbiamo visto nel caso degli spin-off come Rogue One: A Star Wars Story e Solo: A Star Wars Story).

A confermarlo è stata proprio Kathleen Kennedy durante un'intervista con EW!, che ha dichiarato semplicemente "The Crawl's coming back!" ("L'opening crawl ritornerà!"), chiarendo inoltre che non varrà solo per il primo film in uscita, ma anche quelli successivi.

L'ultima volta che abbiamo visto il celebre "testo scorrevole" in un film di Star Wars è stato nel 2019 con l'Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker.