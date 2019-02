Star Wars: tutti i numeri della saga in una guida interattiva

Star Wars è una saga dai grandi numeri e in continua espansione: fare il punto quanto accaduto nelle tre trilogie e negli spinoff prodotti dalla Lucasfilm può essere decisamente complicato. Per aiutare i fan a orientarsi nell'universo creato da George Lucas è quindi ora disponibile un sito interattivo chiamato Star Wars in Number in cui vengono riportate le statistiche relative ai 10 lungometraggi già arrivati sul grande schermo.

Per ogni capitolo di Star Wars vengono indicati i numeri che riguardano ben 23 categorie tra cui quante volte viene usata la Forza, le battaglie con le spade laser, le specie aliene che appaiono durante la storia, i modelli di droidi, gli arti che vengono mozzati, gli incassi ai box office, i pianeti che appaiono e vengono menzionati, i salti nell'iperspazio, l'utilizzo dei temi musicali e molto altro.

Visitando il sito è quindi possibile scoprire che Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith porta in scena il maggior numero di mutiliazioni, morti di cavalieri jedi (ben 15) e modelli di droidi.

Le statistiche dimostrano inoltre che Anakin Skywalker è il personaggio più letale, seguito da Chewbacca e da Palpatine, avendo ucciso 3 seguaci del Lato Oscuro e 8 cavalieri jedi, oltre a utilizzare più di tutti gli altri la Forza (48 volte su un totale di 185).

Per scoprire tanti dettagli relativi a Star Wars si può quindi visitare la guida interattiva che permette di analizzare singolarmente i titoli o scoprire le statistiche relative all'intera saga.