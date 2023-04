Star Wars: il Monopoly ispirato al Lato Oscuro della Forza è in mega offerta su Amazon

Su Amazon il Monopoly ispirato al Lato Oscuro della Forza in Star Wars è in offerta; un'occasione perfetta per un regalo originale o per sperimentare un'avventura da tavolo senza esclusione di colpi.

Se siete fan di Star Wars siete nel posto giusto, dato che il Monopoly ispirato al Lato Oscuro della Forza è attualmente in offerta su Amazon. Realizzato dalla Hasbro, si tratta di un'edizione particolarissima indirizzata a tutti, in cui è facile ritrovare alcuni dei volti più noti, temuti e ammirati della saga cinematografica. Sul sito questo Monopoly è attualmente disponibile al prezzo di 30.99 €, con uno sconto del 31% dal prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box che trovate di seguito.

Nel dettaglio in questa edizione legata al Lato Oscuro di Star Wars troverete: tutte le pedine in zinco dei Sith più celebri della storia (Darth Vader, Kylo Ren, Asaj Ventress, L'Imperatore, Darth Maul e il Grande Inquisitore), un set di carte personaggio su cui è possibile apprendere i poteri unici di ogni pedina e leggere alcune delle più famose citazioni dai vari film, il tabellone di gioco, un Anello del Fulmine di forza in plastica (legato ai poteri), sedici Contratti, tredici carte Impero, tredici carte Lato Oscuro, quarantaquattro Caccia TIE in plastica, un dado, 98 crediti in cartone e foglio di istruzioni.

L'attenzione alla resa estetica del Monopoly di Star Wars non deve distrarvi dal fatto che offre un'esperienza di gioco estremamente imprevedibile, in cui la vittoria viene determinata dal riuscire a reclutare più cattivi possibile per la propria causa. Accumulate crediti imperiali, mettete i bastoni fra le ruote agli altri giocatori e sfruttate l'iperspazio sul tabellone a vostro vantaggio. Una nuova avventura nell'universo di Guerre stellari vi aspetta.