Star Wars: Michael Waldron sceneggiatore del film sviluppato da Kevin Feige

Il film di Star Wars che sta venendo sviluppato con la collaborazione di Kevin Feige ha trovato il suo sceneggiatore: Michael Waldron è entrato infatti a far parte del team.

La notizia del suo ingaggio è un importante passo in avanti per quanto riguarda la realizzazione dell'atteso lungometraggio della saga.

Michael Waldron è attualmente uno sceneggiatore e produttore esecutivo della serie Loki, prodotta per Disney+, e ha firmato un accordo della durata di più anni che prevede il suo coinvolgimento in vari progetti. Il film di Star Wars sviluppato da Kevin Feige è stato annunciato nel settembre 2019 e i dettagli riguardanti la trama o il periodo in cui sarà ambientata la storia non sono stati rivelati.

Michael Waldron ha iniziato a lavorare nel mondo della televisione collaborando con Dan Harmon in occasione delle serie Rick and Morty e Community. Recentemente il filmmaker ha co-scritto e prodotto Heels e ha firmato lo script di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La saga di Star Wars tornerà sul grande schermo con Rogue Squadron, diretto da Patty Jenkins e distribuito nel dicembre 2023, e un lungometraggio diretto da Taika Waititi.