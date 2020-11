Star Wars: Mark Hamill paragona Joe Biden a Il ritorno dello Jedi: "Miglior episodio di sempre!"

Mark Hamill ha commentato l'elezione di Joe Biden condividendo un post divenuto virale e nel quale Barack Obama, Donald Trump ed il neo presidente americano vengono paragonati ai tre film della trilogia originale di Star Wars. L'attore definisce quindi Il ritorno dello Jedi, associato a Biden, "il miglior episodio di sempre", riaccendendo il dibattito dei fan rispetto al miglior capitolo della saga.

Dopo che Joe Biden è stato annunciato come il vincitore delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, numerose celebrità hanno dato sfogo al proprio entusiasmo attraverso i canali social. E così ha fatto anche l'attore Mark Hamill che, nelle scorse ore, ha pubblicato un post che ha raccolto centinaia di migliaia di reactions e condivisioni.

Nel post in questione, possiamo vedere i tre volti degli ultimi presidenti americani associati ai film appartenenti alla trilogia originale di Star Wars. Ecco quindi che Barack Obama diventa Una nuova speranza, Donald Trump diventa L'Impero colpisce ancora ed il neo eletto Joe Biden diventa Il ritorno dello Jedi. Mark Hamill ha commentato l'immagine definendo quello di Biden "il miglior episodio di sempre".

Da Chris Evans a Michael Moore, altre reazioni alla vittoria di Joe Biden

Il post in questione non poteva quindi che scatenare le reazioni dei followers: alcuni si sono trovati d'accordo con la sua considerazione relativa a Biden e quindi a Il ritorno dello Jedi, altri lo hanno criticato per essersi schierato ancora una volta contro Trump, mentre molti altri si sono ritrovati nel mezzo ed hanno ammesso di essere sì felici della vittoria del candidato democratico ma di essere altresì convinti che in realtà il miglior episodio di Star Wars sia L'Impero colpisce ancora, in questo caso associato al volto del tycoon. Insomma, oltre a diventare subito virale, il post ha riacceso l'eterno dibattito tra i fan di Star Wars che si sono così trovati a discutere nuovamente di quale sia effettivamente il miglior episodio dell'intera saga fantascientifica.