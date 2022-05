Star Wars: il libro Shadow of the Sith racconterà il ritorno di Palpatine prima della trilogia sequel

A giugno verrà pubblicato il romanzo di Star Wars intitolato Shadow of the Sith che racconterà il ritorno di Palpatine prima degli eventi al centro della trilogia sequel.

Un capitolo inedito della storia di Palpatine verrà rivelato nel romanzo Shadow of the Sith, in vendita dal 28 giugno.

Il libro scritto da Adam Christopher è ambientato poco prima degli eventi raccontati nella trilogia sequel.

Il progetto legato alla saga di Star Wars intitolato Shadow of the Sith avrà come protagonisti Luke Skywalker e Lando Calrissian, impegnati nel tentativo di trovare Ochi of Bestoon, l'assassino Sith che sta lavorando in segreto per l'Imperatore Palpatine.

Il cavaliere jedi si avvicina a scoprire la verità riguardante il ritorno di Palpatine, avendo persino una visione di Exogol.

Nella storia sarà coinvolta una nuova villain dalla pelle color blu e che indossa un'antica maschera dei Sith, oggetto che potrebbe essere posseduto da un antico spirito o usato da Palpatine per comunicare con lei e manipolarla. Il personaggio, secondo io9 è già apparso nella saga, ma Lucasfilm ha mantenuto per ora segreta la sua identità.

Tra le pagine ci sarà il ritorno in vita di Palpatina, il rapimento della figlia di Lando Calrissian compiuto da agenti dell'Imperatore e una nuova location chiamata Sepolcro, una tomba dove vive il nuovo personaggio che dovrebbe forse provare a impedire a Luke Skywalker di trovare Exegol.