Star Wars, Adam Driver: 'I fan mi ricordano sempre che ho ucciso Han Solo'

Adam Driver ha svelato che i fan di Star Wars sembrano non avere ancora superato il trauma della morte di Han Solo in Il Risveglio della Forza.

Adam Driver è stato protagonista della recente trilogia di Star Wars con il ruolo di Kylo Ren e l'attore, in queste settimane impegnato a promuovere Ferrari, ha svelato che i fan della saga non esitano a ricordargli che non hanno particolarmente apprezzato le azioni del personaggio.

L'attore ha condiviso, durante un'intervista rilasciata a Chris Wallace della CNN, qualche dettaglio della sua esperienza, sottolineando che ha affrontato la questione in modo molto serio.

Un momento memorabile

In Star Wars: Il risveglio della forza Kylo Ren uccide infatti suo padre Han Solo, l'iconico personaggio interpretato da Harrison Ford.

Adam Driver ha ora spiegato che quella scena ha avuto un grande impatto sui fan della saga: "Qualcuno mi ricorda quel momento ogni giorno. Forse non ogni giorno, ma accade. In passato accadeva più spesso, ma ora probabilmente una volta al mese, qualcuno mi ricorderà che ho ucciso Han Solo".

Le emozioni sul set

L'attore ha poi aggiunto: "Mi ricordo delle riprese in quella giornata e non sembrava così dura ovviamente. John Williams non stava suonando in sottofondo".

Driver ha però spiegato che è stato un momento importante sul set: "In realtà è stato davvero emozionante girarla con Harrison. Harrison è stato così generoso e riflessivo. Per me quello è stato un momento grandioso sul set anche se era la sua morte".