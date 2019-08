Star Wars: L'ascesa di Skywalker, nel nuovo teaser appare la maschera di Darth Vader

Star Wars: L'ascesa di Skywalker arriverà nei cinema a Natale e in un nuovo teaser mostrato in anteprima all'evento D23 appare anche la maschera di Darth Vader! In attesa della condivisione online del filmato, ecco la descrizione di quanto mostrato.

Il video presentato alla convention mostrava Kylo Ren mentre getta a terra un nemico durante la battaglia che si svolgerà in una foresta. Il filmato promozionale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker proseguiva poi con l'immagine di un veicolo della ribellione in un hanger, Poe Dameron che appare preoccupato mentre si trova in una sala di controllo e Rey nel deserto. Finn appare poi in una specie di fortezza dal cui soffitto trapela della luce.

Nel video c'è quindi spazio per Rey che spiega a Finn, mentre si trovano in una foresta, che la situazione è troppo pericolosa e deve andare da sola in un luogo non specificato.

Kylo Ren è quindi protagonista di una scena in cui si trova in una stanza bianca dove apre una console, facendo apparire la maschera bruciata di Darth Vader avvolta da una specie di nebbia. L'oggetto è lo stesso mostrato in un sequenza del film Il Risveglio della Forza.

Il materiale presentato si conclude con Rey che è di fronte alla Morte Nera, come accade nel trailer, e un breve momento in cui Rey, Finn e Hope sono con Chewbacca a bordo del Millennium Falcon.

Alcuni tweet dal D23:

Rey to Finn: ''Its too dangerous, i have to go alone.''



Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019 e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.