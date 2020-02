Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, le foto inedite mostrano anche delle scene tagliate

Delle foto inedite tratte da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker mostrano dei momenti tratti dalle scene tagliate, come Rey che studia per diventare cavaliere jedi.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è arrivato nei cinema a dicembre, ma online continuano ad apparire nuovi contenuti, tra cui delle foto inedite tratte anche da quelle che sembrano essere scene tagliate dal montaggio finale del film.

Gli scatti, condivisi da Topps, mostrano infatti Rey alle prese con la lettura dei testi necessari al suo addestramento per diventare cavaliere jedi, Kylo Ren accanto ai cavalieri di Ren e mentre affronta la giovane, e poi ancora Poe Dameron accanto a Chewbacca mentre sono alla guida del Millennium Falcon e molti altri momenti di Episodio IX.

Le immagini di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker permettono di rivedere i protagonisti in azione, in attesa di scoprire se nel romanzo tratto dalla conclusione della trilogia saranno presenti i passaggi del racconto che gli spettatori non hanno potuto vedere al debutto dell'ultimo capitolo della trilogia, come quello con protagonista la figlia di Lando, oppure se si è deciso di mantenere la storia nella versione portata nelle sale cinematografiche.