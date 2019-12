Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, una clip dedicata a Kylo Ren svela un importante spoiler!

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha ora un'interessante clip con protagonista Kylo Ren e in cui si rivela un'anticipazione piuttosto importante per quanto riguarda la storia del personaggio, quindi se volete evitare spoiler non proseguite con la lettura e non cliccate play sul video!

Nel filmato tratto da Episodio IX si vede il personaggio interpretato da Adam Driver arrivare sul pianeta ghiacciato mostrato più volte nel trailer, dove viene attirato verso una stanza in stila cripta.

Kylo Ren sente poi la voce dell'Imperatore Palpatine che gli rivela di essere sempre stato lui a parlargli, nonostante il giovane pensasse di essere guidato da Darth Vader o da Snoke.

La clip di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sembra quindi confermare che il leader Supremo Snoke fosse guidato in qualche modo da Palpatine o, forse, fosse in realtà creato proprio dal villain che sta controllando la mente di Ben Solo. I fan della saga dovranno però attendere il 18 dicembre prima di scoprire quali sono i piani dell'Imperatore che da tempo voleva sfruttare i poteri della famiglia Skywalker per alimentare il lato oscuro della Forza.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019 e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd.

Episodio IX, come confermato in una recente intervista, dovrebbe rappresentare l'ultima apparizione dei giovani protagonisti nel mondo della saga: Daisy Ridley e Oscar Isaac hanno infatti già accennato al fatto che si tratterà della fine della loro storia nell'universo stellare.

Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.

