Star Wars: Kylo Ren protagonista di un prequel con Adam Driver?

Un prequel di Star Wars dedicato a Kylo Ren, il personaggio di Adam Driver, in lavorazione alla LucasFilm: il film racconterà dalla gioventù in cui era solo Ben Solo fino al passaggio al Lato Oscuro.

Star Wars: Gli ultimi Jedi: Adam Driver in una scena del film

Star Wars, dopo l'episodio IX, potrebbe tornare con un prequel su Kylo Ren, come affermano alcune fonti vicine al sito We Got This Covered, che potrebbe esplorare la vita del nuovo antagonista della saga, interpretato da Adam Driver.

Manca poco ormai all'uscita nelle sale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e già girano rumors su un altro possibile prequel, che si aggiungerebbe a Solo: A Star Wars Story e Rogue One: A Star Wars Story. Stavolta, il personaggio su cui pare che Lucasfilm voglia indagare è Kylo Ren, figlio di Han Solo e di Leila Organa, passato al Lato Oscuro e diventato il degno erede di Darth Vader.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi: il profilo di Adam Driver

I dettagli su questo ipotetico progetto restano poco chiari e, probabilmente, con il nuovo episodio in uscita e due show televisivi in arrivo su Disney+, ci vorrà un po' di tempo prima che questo progetto possa vedere la luce. Inoltre, c'è anche la possibilità che possa non essere un film, ma potrebbe diventare una serie tv, come successo per Obi-Wan Kenobi e The Mandalorian.

Vedremo cosa accadrà, in ogni caso il progetto potrebbe basarsi sul fumetto miniserie The Rise of Kylo Ren, scritto da Charles Soule e l'artista Will Sliney che sarà disponibile a partire dal prossimo dicembre. La storia esplorerà il retroscena di Kylo Ren e dei Cavalieri di Ren, dando importanti rivelazioni sul passato di Ben Solo, come la fuga di Ben dall'Accademia dei Jedi e il rapporto con il suo maestro del Lato Oscuro Snoke.

Staremo a vedere se il prequel verrà davvero realizzato, intanto attendiamo l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, scritto da J.J. Abrams insieme a Chris Terrio, che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 18 dicembre 2019.