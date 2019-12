Star Wars, Kathleen Kennedy: "Gli Skywalker compariranno nei progetti futuri del franchise"

La presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha rivelato che gli Skywalker non sono spariti per sempre con il finale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ma li rivedremo nei progetti progetti futuri di Star Wars.

Star Wars: Gli ultimi Jedi - Mark Hamill in una foto del film

Kathleen Kennedy ha fatto cenno al futuro del franchise sul blue carpet della premiere di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker rivelando il proprio stato d'animo. "E' un mix di emozioni perché abbiamo trascorso dei momenti incredibili in questi cinque anni facendo questi tre film. Adesso stiamo per completare la Saga, ma non stiamo dicendo per forza addio agli Skywalker. Potrebbero sempre ricomparire, in un modo o nell'altro. Ma per il momento si tratta di una fine."

La risposta di Kathleen Kennedy non significa che Lucasfilm stia già progettando un Episodio X di Star Wars, né che stia ripensando al finale della trilogia, ma è comunque possibile rivedere Luke, Leia, Rey, Kylo e altri personaggi della saga nella moltitudine di futuri progetti in fase di sviluppo. La serie tv su Obi-Wan Kenobi potrebbe contenere la presenza di uno Skywalker, o forse vedremo una giovane Rey o un giovane Kylo Ren in un prequel di sorta che ha lo scopo di far lune sul loro passato inesplorato. Per adesso non si ha alcuna certezza, ma il futuro si presenta pieno di opportunità.

