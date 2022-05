Star Wars: Kathleen Kennedy aggiorna i fan sui film di Kevin Feige e Rian Johnson

La saga di Star Wars si espanderà con nuove serie televisive e film, ma i progetti ideati da Kevin Feige e Rian Johnson sembra potrebbero non essere realizzati.

L'indiscrezione emerge da un articolo pubblicato dal magazine Vanity Fair in cui si parla del futuro dell'universo realizzato dalla Lucasfilm.

Kathleen Kennedy, parlando del film di Star Wars sviluppato da Kevin Feige in collaborazione con lo sceneggiatore Michael Waldron, ha dichiarato: "Vorrei scoprire che tipo di film potrebbe ideare. Ma attualmente no, non c'è niente di specifico".

Waldron aveva recentemente dichiarato che il progetto non era un sequel legato a film precedenti di Guerre Stellari e questo permetteva a lui e Kevin Feige di sviluppare una storia totalmente originale all'interno del franchise. Gli spettatori dovranno attendere per scoprire che tipo di storia hanno ideato i due, o sperare che emergano dei dettagli inediti dalla Star Wars Celebration.

I fan non possono attendersi a breve nemmeno il ritorno di Rian Johnson alla guida di uno dei prossimi lungometraggi della saga: "Rian è stato incredibilmente impegnato con Knives Out e con l'accordo che ha stretto per realizzare più di un film in collaborazione con Netflix".

La responsabile di Lucasfilm ha inoltre dichiarato che esita nell'usare la parola trilogia perché la narrazione di Star Wars è molto più persisente. L'approccio alla storia sembra sia così più in stile Marvel, con un racconto suddiviso in più progetti che si collegano tra loro.