Star Wars, per Kanye West la trilogia prequel è meglio dei sequel Disney

Star Wars è un argomento di conversazione universale, e anche le celebrities hanno delle forti opinioni al riguardo. Ad esempio, Kanye West è fermamente convinto della superiorità della trilogia prequel rispetto ai sequel prodotti nell'era Disney di Lucasfilm.

The most important thing Mr. West said today in his interview with Joe Rogan: pic.twitter.com/DnA1jGLGC0 — Dylan Landis 😤 (@DLandis07) October 24, 2020

Il cantante e imprenditore - e a un certo punto anche possibile candidato presidenziale? - ha rivelato durante un recente episodio del The Joe Rogan Podcast una delle cose che lo fa davvero arrabbiare...

"Questa cosa mi farà adirare, sarà la prima volta che mi vedrete arrabbiato in un'intervista. Ma dicono che i prequel di George Lucas siano peggio dei film di Star Wars realizzati da una corporation come Disney" esordisce, e continua "Cioè, La Vendetta dei Sith? Abbiamo visto come è nato Darth Vader! L'ho rivisto almeno 10 volte solo in quarantena!"

Ma West, che in uno dei suoi brani canta anche "I know you think Obi-Wan gettin' tired now/ Don't jump, Anakin, I got the higher ground" va oltre per spiegare il suo punto di vista: "Sto dicendo che persino i prequel sono meglio di qualsiasi cosa che... Sentite, mi dispiace team creativo degli Star Wars Disney, ma... Questo è George. Questa è la sua creatura. E veniva dal suo cuore, voleva mostrare a noi bambini il percorso dell'eroe".

La trilogia sequel, specialmente gli ultimi due capitoli, Gli Ultimi Jedi e L'Ascesa di Skywalker, hanno effettivamente ricevuto un'accoglienza piuttosto "conflittuale", e in molti tra i fan della saga si sono lamentati delle scelte creative fatte dai registi e dal team produttivo, riconducendole spesso alla stessa Casa di Topolino.

E voi invece, che ne pensate? Siete d'accordo con Kanye West, o siete tra coloro che hanno apprezzato i nuovi film?