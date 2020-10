Star Wars: Josh Gad regala il recap della trilogia prequel in stile Olaf, ecco il video!

Josh Gad ha regalato ai fan un esilarante recap della trilogia prequel di Star Wars in versione Olaf, ecco il video pubblicato online.

Uno dei momenti più apprezzati di Frozen 2 è il momento in cui Olaf spiega quanto accaduto nel capitolo precedente della storia di Anna ed Elsa e ora in un video Josh Gad ha riassunto i prequel di Star Wars, rimanendo nel personaggio del simpatico pupazzo.

L'iniziativa è legata al tentativo dell'attore di coinvolgere i cittadini americani nelle elezioni presidenziali e invitare i fan a votare.

Dopo aver ricevuto 10.000 retweet al suo messaggio, Josh Gad ha quindi realizzato un video in cui regala il recap della trilogia prequel di Star Wars con la voce di Olaf.

Il riassunto, della durata di poco più di 7 minuti, racconta la storia di Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, Palpatine e Padmé Amidala che ha delle sosia in "stile Melania Trump".

Non possono nemmeno commenti esilaranti su Jar Jar Binks, riferimenti alle situazioni politiche mostrate sul grande schermo, passaggi dedicati al futuro dei protagonisti dei film, ricordando anche il futuro arrivo sugli schermi di Disney+ della serie con star Ewan McGregor.

Gad ricorda tutti gli eventi chiavi di La minaccia fantasma, L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith e persino le epiche battaglie in cui anche Yoda è entrato in azione, senza dimenticare il matrimonio tra Anakin e Padmé e la gravidanza della giovane che porterà alla nascita di Luke e Leia.

Josh, sempre in stile Olaf, ironizza sulle location costose, sugli ordini letali, sui tradimenti, sullo spazio limitato dato a Mace Windu e sull'"assistenza sanitaria" che aiuta Anakin Skywalker a sopravvivere. L'esilarante filmato si conclude con i complimenti a John Williams e alle sue memorabili colonne sonore.