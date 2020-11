Star Wars, John Boyega: "Ho parlato con i vertici Disney della rappresentazione dei personaggi di colore"

John Boyega non ha mai nascosto il suo disappunto per lo spazio limitato dato a Finn nel capitolo finale di Star Wars e l'attore ne ha parlato apertamente con i vertici Disney.

John Boyega non ha mai esitato a esprimere le sue critiche nei confronti dello spazio limitato dato a Finn e Rose nell'ultimo capitolo della saga di Star Wars e l'attore ha ora svelato di aver parlato con uno dei produttori della saga, condividendo il proprio disappunto con i vertici Disney.

L'attore, prossimamente protagonista sul piccolo schermo grazie al progetto Small Axe, aveva spiegato di non aver apprezzato il cambio di rotta compiuto nella storia del suo personaggio, diventato secondario.

In un articolo di The Hollywood Reporter, John Boyega ha dichiarato: "Ho avuto una conversazione davvero, davvero onesta con uno dei manager della Disney". L'interprete di Finn ha sottolineato: "C'è stato spazio per molte spiegazioni relative al loro punto di vista sulla questione. Mi hanno inoltre dato una possibilità di spiegare la mia esperienza".

John Boyega: "Spererei che il mio essere così aperto per quanto riguarda la mia carriera, a questo livello, sia un modo per aiutare il prossimo uomo, il prossimo ragazzo che vuole essere l'assistente del direttore della fotografia, il giovane che vuole essere un produttore. Spero che la conversazione non sia solo un tabù o qualcosa di scomodo da affrontare, perché qualcuno semplicemente è arrivato e ha detto cosa stava accadendo".

L'attore aveva più volte ribadito: "Vogliono che tu dica 'Ho apprezzato far parte della saga, è stata un'esperienza grandiosa...'". John Boyega aveva però ribadito: "Hanno dato tutte le sfumature ad Adam Driver, tutte le sfumature a Daisy Ridley. Siamo onesti. Daisy lo sa. Adam lo sa. Tutti lo sanno. Non sto portando alla luce niente di nuovo".