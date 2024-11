Jodie Comer nuova musa di Danny Boyle e Kenneth Branagh: ecco i nuovi progetti

L'attrice di Killing Eve e The Last Duel ha anticipato di avere due grandi progetti in arrivo con i due celebri registi britannici

Dopo averla vista in The Bikeriders di Jeff Nichols, Jodie Comer si sta tenendo molto occupata al momento. La star di Killing Eve, vincitrice di un Emmy, apparirà prossimamente in un paio di nuovi film di registi apprezzati, ed era presente allo SCAD Savannah Film Festival di quest'anno per accettare il premio Etoile.

Come parte dell'onorificenza, la Comer ha trascorso del tempo parlando della sua carriera di fronte a una folla estasiata ed entusiasta presso il Museo d'Arte SCAD. Comer ha spiegato il suo lavoro, come è arrivata fin qui e cosa l'aspetta. E questo ha incluso un'anticipazione sui suoi prossimi due grandi progetti cinematografici in arrivo.

Durante l'estate ha concluso la produzione dell'atteso sequel sull'invasione di zombie di Danny Boyle, 28 anni dopo, di cui è protagonista insieme alla star della serie originale Cillian Murphy e ai nuovi arrivati Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jack O'Connell ed Erin Kellyman. L'attrice ha paragonato l'esperienza in una produzione così grande a quella "immersiva" che ha vissuto sul set di Star Wars: Il risveglio della forza, in cui aveva un piccolo ruolo (interpretava la madre di Rey in un flashback).

The Last Duel: Jodie Comer durante una scena

La Comer ha anche girato di recente il thriller psicologico The Last Disturbance of Madeline Hynde, scritto e diretto da Kenneth Branagh. In realtà si tratta di una specie di "reunion" per i due, dato che Branagh aveva inizialmente scritturato la Comer per il suo secondo adattamento di Agatha Christie, Assassinio sul Nilo, ma l'attrice aveva dovuto rinunciare a causa di conflitti di programmazione alla fine del 2019.

The Bikeriders, Jodie Comer in difficoltà con l'accento di Chicago: "Il più complicato che abbia mai usato"

Quando le è stato chiesto quale fosse la sua esperienza ideale sul set con i registi e chi si fosse avvicinato di più a questo ideale, la Comer ha indicato sia Boyle che Branagh. "È buffo, perché quest'anno ho avuto due esperienze straordinarie, una con Kenneth Branagh, che è stato il primo regista con cui ho lavorato che è [anche] un attore. È stata un'esperienza molto diversa", ha detto.

Quindi, ha continuato: "E Danny Boyle, oh, mio Dio. Lavorerei con Danny un milione di volte. Ha un entusiasmo e un'energia davvero infantili. Guardandolo dirigere, si è anche reso conto che la sua regia è molto emotiva. Stavamo lavorando con un attore più giovane e ho visto il modo in cui gli comunicava ciò che voleva e l'energia che c'era sul set. ... Mi piace essere diretto".