Star Wars: J.J. Abrams svela un dono ricevuto da Carrie Fisher

In occasione dello Star Wars Day, J.J. Abrams ha svelato un regalo che aveva ricevuto da Carrie Fisher.

Il regista ha avuto modo di lavorare con l'interprete di Leia per realizzare il film Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio della Forza, che ha dato il via a una nuova trilogia.

Star Wars: Il risveglio della forza ha infatti riportato in scena le star della trilogia originale Harrison Ford e Carrie Fisher, anticipando il ritorno anche di Mark Hamill, oltre a introdurre i nuovi personaggi affidati a Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac e Adam Driver.

Il regista J.J. Abrams ha ora condiviso una foto con cui svela uno dei doni ricevuti dall'interprete di Leia: una statuetta dall'aspetto classico, ma con l'iconico look della principessa della saga di Star Wars.

Il filmmaker ha colto l'occasione per augurare a tutti i fan un buon Star Wars Day e ribadire "May the 4th Be With You!".

Il dono è molto ironico e davvero originale rappresentando la dea Afrodite, ma con la pettinatura di Leia.