Star Wars: Jar Jar Binks apparirà nella miniserie Obi-Wan Kenobi?

Ahmed Best, interprete di Jar Jar Binks nel franchise di Star Wars, ha confermato che non apparirà nella miniserie Obi-Wan Kenobi. A domanda diretta dei fan sui social, l'attore ha risposto così: "Grazie per l'apprezzamento, ma non ci sarò, per quanto mi sarebbe piaciuto. Però sono felice di vedere persone a cui voglio un gran bene tornare a fare grandi cose insieme." Sulla possibilità di apparizioni del personaggio in altri progetti ha commentato: "Non so quanto sia probabile, ma sono felice di sapere di aver portato gioia nella galassia."

Al momento, gli unici veterani del franchise confermati per Obi-Wan Kenobi sono Ewan McGregor (Obi-Wan), Hayden Christensen (Anakin Skywalker/Darth Vader), Joel Edgerton (Owen Lars) e Bonnie Piesse (Beru Lars). La miniserie sarà ambientata dieci anni dopo gli eventi di Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith, e le riprese inizieranno nei prossimi giorni. È uno dei tanti progetti seriali della Lucasfilm in lavorazione per la piattaforma streaming Disney+, e la versione rimaneggiata di un lungometraggio che avrebbe dovuto far parte del filone antologico A Star Wars Story.

Ahmed Best fa parte del franchise dal 1999, quando è apparso per la prima volta nei panni di Jar Jar Binks nel film Star Wars ep. I - La minaccia fantasma. Il personaggio, apprezzato dai più piccoli, non è stato ben accolto dai fan di vecchia data, con reazioni talmente negative che lo stesso Best ha candidamente ammesso di aver pensato al suicidio in quegli anni. Ciononostante, l'attore è rimasto coinvolto in altri film e progetti televisivi dell'era dei prequel, ed è tuttora parte della famiglia lucasiana: dalla scorsa estate conduce Jedi Temple Challenge, un programma dove i bambini superano diverse prove per ottenere il rango di Cavalieri Jedi. Sam Witwer, voce ufficiale di Darth Maul da dieci anni, appare in ogni episodio come antagonista finale, doppiando un ignoto seguace del Lato Oscuro.