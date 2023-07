Star Wars, James Mangold avvisa i fan: 'Nel mio film non userò i termini Jedi e Forza'

Come noto, James Mangold dirigerà un nuovo film di Star Wars che indagherà le origini della Forza e degli Jedi, ma a quanto pare non utilizzerà i termini "Jedi" o "Forza".

Quando Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, ha annunciato che James Mangold stava sviluppando un nuovo film per il franchise di Star Wars, ha usato il termine "Dawn of the Jedi" per far capire quanto indietro nella storia della galassia lontana, lontana si sarebbe svolta la storia.

A causa della lontananza nel tempo in cui sarà ambientata l'avventura, lo stesso Mangold ha recentemente messo in dubbio che la sceneggiatura possa permettersi di utilizzare termini come "Forza" o "Jedi", poiché sembra che il film sarà ambientato in un passato così lontano che i personaggi non avrebbero ancora coniato dei nomi per descrivere la connessione mistica tra gli esseri viventi o un'etichetta per un'organizzazione che adotta determinati insegnamenti.

"Non voglio mettere dei paletti, ma sarà ambientato prima degli Jedi, il che significa che potreste fare la conoscenza di personaggi che potrebbero diventare Jedi", ha risposto Mangold al podcast Happy Sad Confused, quando gli è stato chiesto se il film utilizzerà questi termini.

Star Wars: il film di James Mangold non dovrà rispettare per forza il canone?

"Tendo a pensare che la gente di solito non si dà un titolo prima di aver effettivamente compreso certe cose. Quindi non si inventa un nome per la propria organizzazione... del tipo 'Mettiamo questa grande cosa sul nostro petto'. Penso che il nome arrivi in un secondo momento".